Siria, convoglio di civili, tra cui giornalisti stranieri, è stato bombardato dalla Turchia

Un convoglio di civili, tra cui dei giornalisti, è stato bombardato dalla Turchia. Le prime informazioni parlano di 89 morti. I giornalisti sarebbero di nazionalità brasiliana, britannica e francese. Due i giornalisti morti, uno di nazionalità straniera. L’attacco si sarebbe verificato tra Cizre e Serekaniye.

Qui un drammatico video:

A convoy of journalists and civilians including some journos from France and Brazil killed by wounded or killed by Turkish occupier army. #twitterkurds #Kurdistan #Turkey #Syria #YPG #SDF https://t.co/ns2fQek80J

— curdistani (@curdistani) October 13, 2019