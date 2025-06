Senatore statunitense interrompe conferenza stampa del governo: braccato e arrestato dalla polizia | VIDEO

Bloccato a terra e ammanettato dalla polizia: è quanto accaduto al senatore statunitense del Partito Democratico, Alex Padilla, dopo aver provato a fare delle domande durante la conferenza stampa della segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem. La ministra stava parlando dei disordini di Los Angeles, quando Padilla si è avvicinato, non con aria minacciosa, per porre una domanda alla Noem. A quel punto sono intervenuti alcuni agenti di scorta della segretaria che hanno allontanato il senatore e portato fuori da una stanza dove tre agenti dell’Fbi lo hanno prima fatto sdraiare a terra e poi ammanettato.

Kristi Noem non si è scusata per l’accaduto ma affermato di non aver riconosciuto il senatore: “Avrei preferito che si fosse presentato e che ci avesse detto chi era e che voleva parlare. Il suo atteggiamento non è stato affatto appropriato, ma la conversazione è stata ottima e continueremo a comunicare. Ci siamo anche scambiati il numero di telefono”. Alex Padilla, invece, ha successivamente dichiarato: “Dirò questo: se è così che questa amministrazione risponde a un senatore che pone una domanda, se è così che il dipartimento della Sicurezza Nazionale risponde a un senatore che pone una domanda, potete solo immaginare cosa stanno facendo ai lavoratori agricoli, ai cuochi, ai lavoratori a giornata nella comunità di Los Angeles, in tutta la California e in tutto il Paese. Chiederemo conto a questa amministrazione”.

Il filmato, che ha creato sgomento e indignazione, è stato commentato anche dal governatore della California, Gavin Newsom, che ha scritto sui social: “Se possono ammanettare un senatore degli Stati Uniti solo perché fa delle domande, immagina cosa faranno a te”. Dichiarazione simile anche da parte della sindaca di Los Angeles, Karen Bass, che ha scritto: “Quello che è appena successo al senatore Padilla è assolutamente orribile e oltraggioso. È un senatore degli Stati Uniti in carica. I violenti attacchi di questa amministrazione nella nostra città devono finire”.