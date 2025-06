Il governatore della California attacca Donald Trump condannando la militarizzazione di Los Angeles voluta dal presidente Usa. Gavin Newsom, democratico, già nei giorni scorsi aveva annunciato la volontà di fare causa a Trump per il dispiegamento della Guardia Nazionale: “Uno sfacciato abuso di potere, contro il quale faremo causa. Le corti e il Congresso devono agire, il bilanciamento dei poteri si sta sgretolando. C’è una linea rossa e la stanno superando”. Ora, in un discorso pubblicato sul suo profilo X, il governatore californiano ha denunciato che la democrazia è “sotto attacco davanti ai nostri occhi” e che Donald Trump sta “devastando il progetto storico dei nostri padri fondatori”.

Secondo Newsom Trump “sta organizzando una retata militare in tutta Los Angeles. Lui e i suoi fedelissimi prosperano sulla divisione perché permette loro di acquisire più potere ed esercitare un controllo ancora maggiore”. E ancora: “I regimi autoritari iniziano prendendo di mira le persone meno in grado di difendersi. Ma non si fermano. Trump e i suoi fedelissimi prosperano sulla divisione perché permette loro di acquisire più potere ed esercitare un controllo ancora maggiore”. Secondo il governatore, poi, quello che sta accadendo in California è solamente l’inizio: “Questo riguarda tutti noi. Riguarda voi. La California potrebbe essere la prima, ma chiaramente non finirà qui. Altri Stati saranno i prossimi”.