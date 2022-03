Russa sopravvissuta ai nazisti protesta contro la guerra in Ucraina: arrestata

Sopravvissuta ai nazisti, un’anziana donna russa che protestava contro la guerra in Ucraina è stata arrestata dalla polizia di San Pietroburgo.

È quanto accaduto nei giorni scorsi a Yelena Osipova, una donna piuttosto nota in Russia per essere riuscita a sopravvivere all’assedio di Leningrado da parte dei nazisti.

La donna, che molti suoi connazionali è scesa in piazza per manifestare il proprio dissenso contro l’invasione russa in Ucraina, è stata arrestata dalla polizia russa.

Il video, diventato virale sul web, ha suscitato l’indignazione degli utenti vista anche l’età avanzata della donna.