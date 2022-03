“Putin si aspettava di vincere in 3 giorni”: la confessione del soldato russo catturato in Ucraina | VIDEO

Guerra Ucraina, soldato russo catturato: “Putin si aspettava di vincere in 3 giorni”

“Putin si aspettava di vincere la guerra in tre giorni”: lo dichiara un soldato russo catturato in Ucraina spiegando che le scorte di cibo distribuiti ai militari quando è iniziata l’invasione bastavano per quel lasso di tempo.

Il filmato, che mostra il soldato russo catturato, è stato pubblicato dal Servizio di sicurezza di Kiev sul canale Telegram. Il militare, che appare seduto con le mani legate dietro la schiena e una vistosa benda insanguinata sulla fronte, rivela anche che “per ordine della massima dirigenza della Federazione russa” i militari “sono stati privati di cellulari e documenti”.