Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi 2 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NOTIZIE – Continua ad infuriare la guerra in Ucraina. Nella giornata di ieri, 1 marzo, le città ucraine sono state prese d’assedio dalle truppe russe con gli attacchi che sono proseguiti per tutta la notte. Tanti, tantissimi i missili lanciati, anche contro zone abitate. Bombardata pesantemente la sede dell’amministrazione regionale nel centro di Kharkiv, altre zone della città e l’antenna tv di Kiev con gli attacchi che hanno provocato diversi morti anche tra i civili. Le truppe russe sono poi entrate nella città di Kherson, sul Mar Nero. Intanto, mentre una colonna di mezzi militari russi lunga 64 chilometri è sempre più vicina a Kiev, continuano le reazioni politiche dagli Stati Uniti all’Europa. Biden: “Putin è un dittatore, deve pagare”. E la Russia risponde: “Azioni Ue non resteranno senza risposta” (qui la cronaca della giornata di ieri). Per oggi, mercoledì 2 marzo, si profila una nuova giornata di guerra. Ma non solo. Nella serata di ieri i media russi hanno rilanciato la notizia che per oggi è previsto un nuovo round di negoziati.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 8,30 – Russia: “Abbiamo preso Kherson” – Il ministro della difesa russa ha annunciato che l’esercito di Mosca ha preso il controllo della città di Kherson, nel sud dell’Ucraina.

Ore 8,00 – Onu: “136 vittime tra i civili, 13 bambini” – Secondo le Nazioni Unite sono almeno 136 le vittime tra i civili, tra cui figurano anche 13 bambini. Lo dichiara Liz Throssell, portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, secondo cui il numero reale dei morti dovrebbe essere molto più alto.

Ore 7,30 – Paracadutisti russi a Kharkiv: “Attaccato un ospedale” – “Le truppe aviotrasportate sono atterrate a Kharkiv nella notte e hanno attaccato un ospedale. Al momento si registrano scontri tra gli invasori e gli ucraini”. È quanto afferma l’esercito ucraino in un comunicato su Telegram. Leggi la notizia completa.

Ore 7,00 – Biden: “Putin dittatore, deve pagare” – “Americani, voglio essere sincero con voi, come vi ho sempre promesso. Un dittatore russo sta invadendo un paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo”. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Joe Biden, nel suo discorso sullo stato dell’Unione in cui ha aggiunto: “Nelle battaglie contro le autocrazie, le democrazie sono unite”.

