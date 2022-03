Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi 1 marzo 2022

Al termine della prima giornata di colloqui a Gomel le posizioni di Russia e Ucraina non sembrano essersi avvicinate. I rappresentanti arrivati in Bielorussia da Kiev avevano messo sul tavolo l’immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe dal territorio. Zekensky insiste inoltre nella sua intenzione di aderire alla Ue e forse anche alla Nato. Punti ritenuti irricevibili dalla controparte. Putin – attraverso una telefonata avuta con Macron – chiede un’Ucraina “neutrale e smilitarizzata”. Chiede inoltre che la Crimea, occupata da Mosca nel 2014, divenga ufficialmente territorio russo. Uno spiraglio di ottimismo scaturisce dalle parole del capo delegazione di Mosca Vladimir Medinsky secondo il quale i negoziati tra Russia e Ucraina proseguiranno al confine tra Polonia e Bielorussia. Lo fa sapere il Cremlino, citato dalla Tass. Secondo il negoziatore di Mosca i colloqui si terranno “nei prossimi giorni”. Esattamente pochi minuti dopo la fine dei colloqui, a Kiev sono riprese le esplosioni. Le sirene d’allarme hanno risuonato, segnalando ai residenti che devono recarsi al rifugio più vicino. Le detonazioni sono state percepite a est del centro della capitale ucraina e sono state le più potenti sentite ieri. Oggi, alle 15.30, il Presidente del Consiglio Mario Draghi renderà comunicazioni nell’Aula della Camera sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.

Ore 11,20 – Lavrov, Kiev vuole armi nucleari,minaccia a sicurezza globale – Le autorità di Kiev, che hanno avviato piani per acquisire proprie armi nucleari, minacciano la sicurezza internazionale. Lo ha denunciato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, intervenendo alla Conferenza sul disarmo. “Non possiamo non rispondere a questo pericolo reale”, ha sottolineato Lavrov, avvertendo che la Russia sta adottando tutte le misure per prevenire la comparsa di armi nucleari nell’ex repubblica sovietica.

Ore 10,42 – Draghi: rivedere politiche migratorie, Italia pronta – “Lo straordinario afflusso di rifugiati che ha già incominciato ad arrivare dall’Ucraina, ci obbliga poi a rivedere le politiche d’immigrazione che ci siamo dati come Unione Europea”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante le comunicazioni in Senato sugli sviluppi della crisi ucraina. “In passato, l’Unione si è dimostrata miope nell’applicare regolamenti datati, come quello di Dublino, invece di adottare un approccio realmente solidale. L’Italia è pronta a fare la sua parte per ospitare chi fugge dalla guerra, e per aiutarlo a integrarsi nella società. I valori europei dell’accoglienza e della fratellanza devono valere sempre”, ha aggiunto il premier, che ha anche sottolineato l’importanza della discussione sulle nuove regole di bilancio in Europa.

Ore 10,40 – Draghi, scelte Ue senza precedenti; ora difesa comune – “L’Europa ha dimostrato enorme determinazione nel sostenere il popolo ucraino. Nel farlo, ha assunto decisioni senza precedenti nella sua storia – come quella di acquistare e rifornire armi a un Paese in guerra. Come è accaduto altre volte nella storia europea, l’Unione ha accelerato nel suo percorso di integrazione di fronte a una crisi. Ora è essenziale che le lezioni di questa emergenza non vadano sprecate”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante le comunicazioni in Senato sugli sviluppi della crisi ucraina. “In particolare, è necessario procedere spediti sul cammino della difesa comune, per acquisire una vera autonomia strategica, che sia complementare all’Alleanza Atlantica. “La minaccia portata oggi dalla Russia è una spinta a investire nella difesa più di quanto abbiamo fatto finora. Possiamo scegliere se farlo a livello nazionale, oppure europeo”. Il mio auspicio è che tutti i Paesi scelgano di adottare sempre più un approccio comune. Un investimento nella difesa europea è anche un impegno a essere alleati”, ha aggiunto.

Ore 10,36 – “Non possiamo essere dipendenti su un solo Paese” – “Ne va della nostra libertà”, ha detto Draghi, ribadendo che il gaso rimane un mezzo utile per affrontare la transizione. Il presidente del Consiglio ha previsto maggiori importazioni di gas da altri produttori come Algeria e Azerbaigian.

Ore 10,35 – Draghi: non ci sono segnali di interruzione di forniture di gas – Il presidente del Consiglio ha detto che sarà importante valutare ogni evenienza per il rischio di ritorsioni ed eventuale inasprimento delle sanzioni.

Ore 10,30 – Draghi, verso misure anche per la Bielorussia – Il presidente del Consiglio ha anche detto di aver proposto ulteriori sanzioni contro la banca centrale russa e oligarchi con più di 10 milioni di euro.

Ore 10,25 – Draghi: “L’Italia farà di tutto per aiutare i Paesi vicini” – “L’Italia è impegnata in prima linea per sostenere l’Ucraina dal punto di vista umanitario e migratorio, in stretto coordinamento con i partner europei e internazionali. La situazione umanitaria nel Paese è sempre più grave”, ha detto Mario Draghi, durante le comunicazioni in Senato sugli sviluppi della crisi ucraina, affermando di aver comunicato ai leader di Polonia e Romania che “l’Italia farà di tutto” per aiutare i paesi che stanno accogliendo i rifugiati provenienti dall’Ucraina. “Sia la Polonia sia la Romania potranno contare sull’Italia”, ha detto.

“L’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari ha stimato in 18 milioni il numero di persone che potrebbe necessitare di aiuti umanitari nei prossimi mesi. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) stima che gli sfollati interni potrebbero raggiungere cifre tra i 6 e i 7,5 milioni e i rifugiati fra i 3 e i 4 milioni. Sono stimate in circa 400.000 le persone che hanno lasciato l’Ucraina, in direzione principalmente dei Paesi vicini”, ha ricordato il premier.

Ore 10,20 – Draghi, serve reazione rapida ferma e unitaria – “Le minacce di far pagare con ‘conseguenze mai sperimentate prima nella storia’ chi osa essere d’intralcio all’invasione dell’Ucraina, e il ricatto estremo del ricorso alle armi nucleari, ci impongono una reazione rapida, ferma, unitaria”. Così Mario Draghi, riferendosi alle mosse del presidente russo Putin. “Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mettere a rischio, in maniera forse irreversibile, la pace e la sicurezza in Europa. Non possiamo lasciare che questo accada”, ha aggiunto il presidente del Consiglio.

Ore 10,14 – Draghi: “L’Italia non intende voltarsi dall’altra parte” – “Ora tocca a tutti noi decidere come reagire”, ha detto al Senato il presidente del Consiglio, parlando di “disegno revanscista” di Vladimir Putin.

Ore 10,10 – Draghi al Senato: guerra in Ucraina “svolta decisiva nella storia europea” – Il presidente del Consiglio, durante le comunicazioni al Senato ha espresso solidarietà al governo e alla popolazione ucraina. “Molti si erano illusi che la guerra non avrebbe trovato spazio in Europa”, ha detto Draghi, affermando che le immagini in arrivo dalle città assediate dalle forze russe “segnano la fine di queste illusioni”.

Ore 10,00 – Mariupol, sindaco: civili muoiono sotto razzi e bombe – La città portuale ucraina di Mariupol è sotto continui bombardamenti russi, che uccidono i civili e causano danni alle infrastrutture. Lo ha riferito il sindaco, Vadym Boichenko, alla tv ucraina. “Da cinque giorni i quartieri residenziali vengono bombardati con artiglieria, razzi e forze aeree. Abbiamo infrastrutture civili danneggiate: scuole, case. Ci sono molti feriti. Ci sono donne e bambini uccisi”.

Ore 9,55 – Ambasciata, italiani lascino Kiev – L’ambasciata italiana raccomanda ai connazionali ancora presenti a Kiev e dintorni di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare la capitale ucraina, negli orari in cui non c’è il coprifuoco. L’ambasciata ha inoltre raccomandato la massima cautela.

Ore 9,50 – Russia, in fiamme raffineria a Ryazan – Due persone sono rimaste ferite in un incendio in una raffineria nella città occidentale russa di Ryazan. Lo riporta Ria Novosti, citando un portavoce della protezione civile.

Ore 9,45 – Maersk sospende spedizioni da e verso la Russia – Il gigante della spedizione navale, che controlla il 17 percento del mercato globale dei container, ha sospeso temporaneamente tutti gli ordini dalla Russia. Lo riporta il quotidiano danese Ekstrabladet.

Ore 9,40 – Google blocca i canali di Rt e Sputnik in Europa – Google ha dichiarato di aver bloccato il canale YouTube dell’emittente RT e del sito di informazione Sputnik con “effetto immediato”.

Due to the ongoing war in Ukraine, we’re blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately. It’ll take time for our systems to fully ramp up. Our teams continue to monitor the situation around the clock to take swift action. — Google Europe (@googleeurope) March 1, 2022

Ore 9,35 – Kuleba: “Isolare la Russia totalmente” – Anche il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha pubblicato il video del bombardamento che ha colpito la sede dell’amministrazione regionale nel centro di Kharkiv, condannando gli attacchi “barbari” della Russia. “Putin non riesce a piegare l’Ucraina. Commette più crimini di guerra per rabbia, uccide civili innocenti. Il mondo può e deve fare di più”, ha detto nel tweet. “Aumentare la pressione, isolare la Russia totalmente!”

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022

Ore 9,30 – Parlamento europeo, Zelensky interverrà in video a plenaria – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, interverrà in videocollegamento alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo sulla guerra in Ucraina che si terrà a partire da mezzogiorno.

Ore 9,25 – Kharkiv, governatore: russi bombardano centro città – Il centro di Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina, è stato bombardato dall’esercito russo. Lo ha detto su Telegram il capo del governo regionale, Oleg Sinegoubov. “L’occupante russo continua a usare armi pesanti contro la popolazione civile”, ha scritto, pubblicando le immagini dell’enorme esplosione che ha colpito la sede dell’amministrazione regionale, circolate stamattina sui social.

Ore 9,20 – Bielorussia, no a intervento in Ucraina – Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha detto che Minsk non intende partecipare all’operazione della Russia nel paese vicino. Lo riporta l’agenzia ufficiale bielorussa Belta.

Ore 9,10 – Regno Unito: perseguire crimini di guerra – Qualsiasi crimine di guerra sarà perseguito. Lo ha dichiarato il vice primo ministro del Regno Unito, Dominic Raab, affermando che la Russia utilizzerà “tattiche ancora più pesanti” in Ucraina. “Oltre a tutte le misure che stiamo adottando, stiamo anche sostenendo gli sforzi per garantire che le prove dei crimini di guerra siano preservate”, ha detto oggi Raab alla Bbc.

Ore 9,00 – Francia, Le Maire: provocheremo collasso economia russa – “Provocheremo il collasso dell’economia russa”. Lo ha detto il ministro francese delle Finanze Bruno Le Maire, in un’intervista a France Info Radio parlando delle sanzioni a Mosca. Sanzioni, ha aggiunto, che “porteranno sofferenza anche ai comuni cittadini russi”.

Ore 8,50 – Mercati, in aumento gas e petrolio – I prezzi del gas aprono in rialzo mentre continua la guerra in Ucraina. Nei primi scambi al Ttf, i future guadagnano il 2,44% a 101 euro/Mwh. Dall’inizio dell’anno, all’hub olandese il gas è aumentato di 28,16 euro/MWh (40,03%). In rialzo anche i prezzi del petrolio sui mercati asiatici. I futures sul Brent con consegna maggio hanno superato la soglia di 100 dollari, a 100,99, segnando un aumento del 3,12%. La scorsa settimana il Brent ha raggiunto una quotazione di 105,79, il massimo dagli ultimi sette anni.

Ore 8,30 – Regno Unito:”pochi progressi” in avanzata russa su Kiev – Il ministero della Difesa britannico ritiene che la Russia ha fatto pochi progressi nell’avanzata su Kiev durante l’ultimo giorno “probabilmente a causa delle continue difficoltà logistiche”. Secondo le ultime informazioni di intelligence riportate dal ministero britannico, Mosca potrebbe aver decisamente sottovalutato le difese ucraine. Secondo Londra, le forze russe hanno anche aumentato il ricorso all’artiglieria a nord di Kiev e a Kharkiv e Chernihiv, “aumentando notevolmente il rischio di vittime civili” e a raid notturni, dopo non essere riuscita a ottenere il controllo dello spazio aereo sull’Ucraina.

Ore 8,20 – Kharkiv, colpita la sede del governo regionale – Un video della televisione locale mostra il momento in cui viene colpita la sede dell’amministrazione regionale a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina colpita da bombardamenti intensi nelle ultime ore.

⚡️ Russian forces have struck Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion. According to a video of the event, the blast detonated right in front of the headquarters of the Kharkiv Oblast government. Video: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/poZjYcjRjD — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

Ore 8,10 – Decreto per cessione armi è in vigore – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che autorizza fino al 31 dicembre la cessione di mezzi, materiali, equipaggiamenti militari in favore dell’Ucraina, in deroga alle leggi vigenti. Il decreto legge stanzia circa 92 milioni per il 2022 per accogliere i profughi provenienti dall’Ucraina. Oggi il ministro della Difesa Lorenzo Guerini dovrebbe firmare il decreto attuativo. Previsto l’invio di sistemi anticarro e antiaereo, mitragliatrici leggere e pesanti e mortai, per un valore stimato tra i 100 e 150 milioni. Il decreto consente anche di adottare misure finalizzate all’aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas, consentendo di ricorrere a centrali a carbone o olio combustibile per il periodo stimato di durata dell’emergenza.

Ore 7,50 – Giappone congelerà beni Putin e banca centrale russa – Anche il Giappone si unisce alle dure sanzioni imposte dai paesi occidentali alla Russia, dopo l’invasione dell’Ucraina lanciata giovedì scorso da Vladimir Putin. Il governo giapponese congelerà i beni dei leader russi, tra cui Putin e il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, e della banca centrale russa, oltre alle due banche statali Promsvyazbank e Vnesheconombank . L’elenco delle sanzioni, come reazione all’invasione dell’Ucraina, comprende anche il ministro della Difesa Sergei Shoigu, il capo di stato maggiore delle forze armate Valery Gerasimov, il segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev e il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. Tokyo inoltre vieterà le esportazioni verso 49 agenzie, istituzioni finanziarie e società russe, tra cui, tra gli altri, il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa (FSB), il Dipartimento di intelligence principale, la società JSC Sukhoi e la JSC Russian Aircraft Corporation MiG, la società statale Rostec.

Ore 7,40 – Ucraina, avviata procedura formale per ingresso in Ue – La candidatura dell’Ucraina all’adesione all’Ue è stata registrata. Lo ha annunciato il rappresentante ucraino presso l’Unione europea, Vsevolod Chentsov. “La domanda di adesione dell’Ucraina all’Ue firmata dal presidente Zelensky è stata consegnata al rappresentante permanente della Francia (attuale presidente di turno) presso l’Ue, Philippe Leglise-Costa. La domanda è registrata. Il processo è stato avviato”, ha twittato Chentsov. Ieri l’Ucraina ha presentato una richiesta formale di adesione all’Unione Europea, dopo che la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen aveva aperto all’ingresso di Kiev.

Ore 7,30 – Intensi bombardamenti su Kharkiv – La seconda città ucraina è stata colpita da pesanti bombardamenti nelle ultime 24 ore, che secondo le autorità ucraine hanno causato “decine” di vittime civili. I raid hanno messo in ombra gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto, culminati nel primo incontro tra le delegazioni di Mosca e Kiev in Bielorussia. Le autorità ucraine hanno accusato le forze russe di aver usato armi vietate dalle convenzioni internazionali, come bombe a grappolo. “Questo è, senza alcun dubbio, un crimine di guerra”, ha detto ieri il presidente Volodymyr Zelensky. “Una città tranquilla. Quartieri residenziali tranquilli. Non un solo obiettivo militare”.

Ore 7,20 – Colpita base militare tra Kharkiv e Kiev – Più di 70 soldati ucraini sono stati uccisi dopo che le forze russe hanno colpito una base militare a Okhtyrka, una città tra Kharkiv e Kiev. Lo ha scritto su Telegram Dmytro, a capo della regione, pubblicando foto di un edificio distrutto. Successivamente Zhyvytskyy ha anche detto che molti soldati russi e alcuni abitanti del luogo sono stati uccisi durante alcuni scontri domenica scorsa.

Ore 7,10 – Kherson circondata da truppe russe- La città meridionale di Kherson è circondata da truppe russe, che stamattina hanno lanciato un assalto di terra alla città, situata vicino alla Crimea. “L’esercito russo sta allestendo posti di blocco agli ingressi di Kherson”, ha detto su Facebook il sindaco Igor Kolykhayev. “Kherson è stata e rimarrà ucraina”, ha aggiunta. La città, che ha circa 300.000 abitanti, ha ancora elettricità ma, secondo quanto riportato dalla giornalista Alena Panina Ukraine 24, ci sono difficoltà nel far arrivare le scorte di cibo, immagazzinate in periferia.

Ore 07,00 – Kiev, colonna di mezzi russi lunga 65 diretta verso la capitale – Continua l’avanzata dell’esercito russo su Kiev: immagini satellitari mostrano una colonna di mezzi militari lunga 65 chilometri diretta verso la capitale ucraina. Le immagini della società statunitense Maxar mostrano anche forze di terra e unità di elicotteri da attacco nel sud della Bielorussia, 32 chilometri a nord del confine con l’Ucraina.

