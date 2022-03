Guerra in Ucraina, l’ex viceministro russo: “Putin non si fermerà”

“Ai leader occidentali consiglio di prepararsi ad affrontare Putin perché non si fermerà”: lo ha dichiarato Vladimir Milov, ex viceministro russo, ora tra i consiglieri del leader dell’opposizione russa, Alexei Navalny, parlando della guerra in Ucraina.

Intervenuto a Milano all’inaugurazione della mostra “Sacharov – I diritti umani nel cuore dell’Europa”, Milov ha affermato: “Il mio consiglio ai leader occidentali? Smettete di avere paura del contrasto con Putin e preparatevi ad affrontarlo perché lui ha già scelto questa via e non si fermerà”.

“Il modo in cui Putin fa politica mi fa pensare che un contrasto diretto tra Putin e i paesi Nato sia inevitabile prima o poi – ha aggiunto l’ex viceministro – Lui non si fermerà di fronte ai massacri, l’Ucraina è solo il primo passo”.

Milov, che nel 2002 ha ricoperto il ruolo di viceministro nel primo mandato presidenziale di Putin, prima di passare all’opposizione, riguardo l’attuale presidente della Federazione russa ha dichiarato: “Putin sta combattendo due guerre: contro l’Ucraina e contro il popolo russo che lotta per la libertà e viene incarcerato”.

“Lui governa da oltre vent’anni e si è circondato di ‘yes man’ eliminando le voci contrarie attorno a lui – ha spiegato Milov – Penso che saranno i movimenti dal basso a farlo cadere. Dobbiamo incrementare la pressione. In questi giorni sono scesi in piazza decine di migliaia di persone e credetemi, ne vedremo sempre di più”.