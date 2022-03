Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi 3 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Attesa per il secondo round di colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca, a una settimana esatta dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Ieri il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, ha dichiarato che nei colloqui che si terranno nella località bielorussa di Brest, nei pressi del confine con la Polonia, si discuterà di un possibile cessate il fuoco, mentre nelle città ucraine si intensificano i bombardamenti delle forze russe. Kiev continua a essere bersagliata dai razzi, così come Mariupol e Kharkiv, mentre Kherson è stata conquistata dai russi. Per la prima volta Mosca ha reso noto il bilancio delle vittime tra i propri soldati: secondo le autorità russe sono 498 i militari russi che hanno perso la vita in sette giorni di guerra, un quarto circa delle stime statunitensi. (qui la cronaca della giornata di ieri). Tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina:

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 8,00 – Anonymous conferma: “Attentato a Zelensky sventato grazie a 007 russi” – Dopo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, arriva la conferma di Anonymous: i servizi segreti russi hanno allertato Kiev di un complotto ai danni del presidente ucraino Zelensky. “Informazioni trapelate dall’Fsb russo hanno allertato l’Ucraina di un complotto per l’omicidio del presidente Zelensky. Ora, possiamo aspettarci una lotta di potere interna al Cremlino per rovesciare il regime di Putin. Nel frattempo, continuiamo con gli attacchi” si legge in un tweet di Anonymous pubblicato dal Guardian.

Ore 7,00 – Zelensky: “Resistenza feroce” – Ovunque andranno, saranno distrutti. Qui non avranno calma, non avranno cibo, non avranno un solo momento di tranquillità. Gli occupanti riceveranno solo una cosa dagli ucraini: la resistenza. Una resistenza feroce. Una resistenza tale che ricorderanno per sempre che non rinunciamo a ciò che è nostro, che ricorderanno cos’è una guerra patriottica”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky in un nuovo messaggio televisivo. Il presidente, poi, ha mandato un messaggio ai soldati russi: “Dite ai vostri ufficiali che volete vivere. Che non volete morire ma vivere. Dobbiamo fermare la guerra e ristabilire la pace il più presto possibile. Li cacceremo via. Con disonore… Questi non sono guerrieri di una superpotenza. Sono bambini confusi che sono stati usati. Portateli a casa”.

