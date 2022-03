“Le spie russe hanno sventato un attentato al presidente ucraino Zelensky”: il giallo del blitz fallito

Il Consigliere per la sicurezza nazionale ucraino e del Consiglio di difesa, Oleksiy Danilov, ha fatto sapere questa mattina che è stato sventato un tentato assassinio del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky a Kiev. L’attentato sarebbe stato preparato da un gruppo d’élite dei “Kadyroviti”, le squadre della morte del presidente ceceno Ramzan Kadyrov, stretto alleato di Putin.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Interfax citando Danilov “l’operazione speciale era stata affidata ai Kadyroviti con l’obiettivo di eliminare fisicamente il presidente. Abbiamo ricevuto la soffiata da alcuni rappresentanti dell’FSB [il servizio federale per la sicurezza della Federazione russa ndr] che non hanno alcun interesse a partecipare a questa guerra sanguinosa. Grazie a loro, il gruppo d’élite di Kadyrov arrivato qui per eliminare il nostro presidente è stato ucciso” ha dichiarato al canale televisivo Ukraine 24.

Il Consigliere ha aggiunto che al loro arrivo nel Paese, i ceceni si sono divisi in due gruppi. “Li abbiamo rintracciati e il secondo gruppo è stato fatto prigioniero. Non daremo il nostro presidente o il nostro Paese a nessuno. Questa è la nostra terra” ha aggiunto.