Proteste a Minneapolis, incendiato commissariato

Non si fermano le proteste negli Stati Uniti dopo la morte dell’afroamericano di 46 anni George Floyd, ucciso dalla polizia in seguito a un controllo, a Minneapolis, lunedì sera. Nella notte nella città del Minnesota alcuni manifestanti sono riusciti a scavalcare e dare fuoco a un commissariato di polizia, con incendio sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Le autorità locali hanno avvertito la popolazione di stare lontana dal commissariato di polizia numero 3, perché potrebbe “esplodere”. “Abbiamo notizie non confermate di materiale esplosivo nell’edificio”, è il messaggio in un tweet sull’account ufficiale della città, “se siete vicini, per la vostra sicurezza, allontanatevi in caso l’edificio esploda”.

Cosa è successo, rivolta e invio di 5o0 soldati

Gli agenti avevano eretto una recinzione intorno alla stazione di polizia, ma è stata abbattuta dalla folla, con alcuni manifestanti che si sono arrampicati sull’edificio appiccando il fuoco al suo esterno. Il commissariato è stato evacuato “nell’interesse della sicurezza del personale”, hanno fatto sapere le autorità, aggiungendo che alcuni manifestanti sono riusciti a entrare nello stabile vandalizzandolo e provocando “diversi incendi” anche all’interno.

Intanto la Guardia nazionale del Minnesota ha annunciato su Twitter la mobilitazione di oltre 500 dei suoi uomini, diretti a St.Paul e Minneapolis. “La nostra missione”, si legge nel tweet, “è proteggere la vita, preservare le proprietà e il diritto a dimostrare in modo pacifico”.

Trump: “Criminali”

Nelle ultime ore sulla vicenda il presidente degli Stati Uniti è intervenuto bollando come “criminali” le persone coinvolte e minacciando di inviare la Guardia nazionale. “Non posso sopportare di vedere quanto sta accadendo a una grande città americana, Minneapolis”, ha scritto su Twitter l’inquilino della Casa Bianca, “una totale mancanza di leadership”. “O il debole sindaco di estrema sinistra, Jacob Frey, si comporta bene e riporta la città sotto controllo o invierò la Guardia nazionale”. “Questi criminali stanno disonorando la memoria di George Floyd”, ha proseguito Trump su Twitter, “e non lascerò che accada”. Sul social, il presidente fa sapere di aver “appena parlato” con il governatore del Minnesota, Tim Walz, e di avergli detto che “l’esercito è con lui fino alla fine”. “Quando iniziano i saccheggi, si inizia anche a sparare”, ha concluso Trump, riferendosi evidentemente agli atti di vandalismo registrati in città.

Proteste a Minneapolis, il sindaco dichiara l’emergenza locale

Ieri a Minneapolis sono stati devastati centri commerciali e incendiate auto, le strade apparivano invase dai lacrimogeni, i collegamenti pubblici sono stati sospesi sospesi. Il sindaco è stato costretto Jacob Frey a dichiarare l’emergenza locale, dunque chiedendo aiuto allo Stato, per riportare “l’ordine e la calma” dopo le proteste per la morte di George Floyd.

Il video shock dell’arresto di Floyd

Il video dell’arresto di Floyd, registrato da un passante e condiviso sui social network, continua ad essere in primo piano su tutti i media. Nelle immagini si vede uno dei quattro agenti, identificato come Derek Chavin, 44 anni, tenere bloccato a terra il 46enne, premendo il ginocchio sul collo, mentre l’uomo continua a ripetere “non respiro, amico, non respiro, sento male dappertutto, io resto fermo, ma non farmi morire”. Il poliziotto continua a premere il ginocchio per alcuni minuti e a dire “rilassati”. Floyd è morto in ospedale un’ora dopo il ricovero.

