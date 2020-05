“Giustizia per George”: in 48 ore più di un milione di firme per l’afroamericano morto soffocato dalla Polizia

Una petizione per chiedere giustizia per George Floyd, l’afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis il 27 maggio, è stata lanciata da Kellen Sims su Change.org e nel giro di 28 ore ha raccolto 1,3 milioni di firme.

Nella petizione si legge: “George è stato ammanettato e trattenuto, ed è stato completamente collaborativo, fino a che la situazione è precipitata. Uno dei due agenti di polizia, infatti, ha messo il ginocchio sul collo di George, tenendolo premuto per interi minuti, mentre George urlava che non riusciva a respirare.

Chi ha scritto il testo della petizione continua: “Gli astanti hanno ripetutamente chiesto all’agente di polizia di togliere il ginocchio dal collo di George, ma il poliziotto non ha ascoltato e ha continuato a premere, soffocandolo. Per la cronaca, George non era nemmeno ricercato per un crimine violento. Semplicemente un negozio di alimentari aveva sostenuto che George avesse pagato con un assegno scoperto.”

Organizzatori e firmatari affermano di voler “attirare l’attenzione del sindaco Jacob Frey e del procuratore distrettuale Mike Freeman, per chiedere che venga depositata immediatamente l’accusa di omicidio contro gli agenti che hanno soffocato George”.

L’omicidio ha scatenato diverse proteste con scontri tra i manifestanti e la polizia. Sul caso sta indagando l’FBI mentre il candidato democratico Joe Biden ha chiesto un’indagine federale. I quattro agenti della polizia coinvolti nella morte dell’uomo sono stati licenziati e il sindaco Frey l’ha definita una scelta giusta.

La petizione lanciata per George Floyd propone quindi la richiesta di un’accusa di omicidio contro i quattro mentre dal mondo dello sport Usa si sono sollevate diverse reazioni simbolo di un’America scossa dalla morte dell’uomo.

