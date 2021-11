Peng Shuai, la tennista cinese scomparsa riappare in due video: ma per alcuni non basta

La tennista cinese Peng Shuai è riapparsa in alcuni video dopo settimane di silenzio e dopo le pressioni internazionali e la preoccupazione espressa da molti per la sua salute. La campionessa, infatti, era scomparsa dalle scene pubbliche il 2 novembre. Da quando denunciò pubblicamente su Weibo (social network cinese) di aver subito violenze sessuali da parte dell’ex vicepremier cinese Zhang Gaoli.

In uno dei video si vede Shuai entrare in un ristorante, con cappellino e mascherina, e viene poi inquadrata mentre è seduta al tavolo. Appare serena. Nel secondo video la tennista cinese è circondata da alcuni bambini ed è intenta a firmare delle palle da tennis prima di una partita del torneo Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals. Shuai indossa una giacca blu e pantaloni bianchi sportivi. Le foto dell’evento sono state pubblicate sull’account Weibo ufficiale del China Open.

Si tratta della prima apparizione pubblica delle tennista dopo le accuse di abusi sessuali che sono state ampiamente censurate sul web in Cina. Da allora la due volte campionessa di doppio del Grande Slam non è più stata vista pubblicamente e per questo le superstar del tennis e le Nazioni Unite hanno attuato una protesta globale chiedendo alle autorità cinesi di avere informazioni.

Per i media cinesi i video dimostrano che la tennista è libera e in salute e che quindi non c’è niente di cui preoccuparsi. Ma per molti non è sufficiente. “Aspetto solo una cosa: che Peng Shuai parli. Se le autorità cinesi vogliono fare chiarezza, devono permetterle di parlare, di dire dove si trova, come vive e quello che fa. Se le viene impedito, se c’è stata un’evidente scomparsa, saremo costretti a trarne delle conseguenze diplomatiche”, ha detto il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian.