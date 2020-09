Patrick Zaky, la lettera dal carcere: “Fatemi tornare all’università”

Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio, ha scritto una lettera in arabo, rilanciata su Twitter dalla campagna “Free Patrick”, in cui chiede la data d’inizio del semestre accademico e si mostra desideroso di tornare a frequentare la sua università. Nella missiva, il 29enne chiede anche di sapere la data della prossima udienza del suo processo. “Secondo i suoi avvocati – spiega “Free Patrick” su Twitter – la prossima sessione dovrebbe svolgersi nei ultimi dieci giorni di settembre, ma non ci sono informazioni precise in quanto stiamo aspettando che gli avvocati conoscano la data esatta un giorno prima di quella prevista. D’altra parte, la data di inizio del suo semestre accademico all’Università di Bologna è stata confermata per il 27 settembre. Patrick spera, e anche noi, di poter raggiungere i suoi colleghi e di poter tornare al suo posto all’università”.

Attivista e ricercatore, da settembre Patrick George Zaky frequenta un master internazionale in Studi di genere all’università di Bologna ed è attivista presso l’Iniziativa egiziana per i diritti personali (Eipr). Il giovane era partito da Bologna per trascorrere un breve periodo di vacanza nella sua città natale, Mansoura, circa 120 chilometri a nord del Cairo. Ed è proprio all’aeroporto della capitale egiziana che il ragazzo è stato preso in custodia dalla polizia ed è “scomparso” per 24 ore. E’ riapparso il giorno dopo alla procura di Mansoura, che gli contesta i reati di “istigazione a proteste e propaganda di terrorismo sul proprio profilo Facebook”.

