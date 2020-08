Zaky incontra la mamma dopo 5 mesi e mezzo: “Ha perso peso ma sta bene”

Patrick Zaky incontra la mamma per la prima volta, dopo cinque mesi e mezzo di reclusione. Lo ha riferito la pagina Facebook “Patrick Libero”, che segue il caso dello studente egiziano dell’università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio con l’accusa di propaganda sovversiva su Internet. La mamma ha raccontato che Zaky sta bene: “Ha perso un po’ di peso ed era leggermente diverso”, ha spiegato la donna come si legge su Facebook. “Ma in generale è in buona salute”.



Sulla pagina curata da attivisti che vogliono Zaky libero si legge: “Patrick ha chiesto per quanto ancora sarà detenuto infondatamente e si è mostrato preoccupato per lo stato dei suoi studi, che spera di poter riprendere al più presto”.

