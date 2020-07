Patrick Zaky, oggi la sentenza del Tribunale penale sulla scarcerazione

Quello di oggi, lunedì 27 luglio 2020, è un giorno molto importante per la vicenda relativa a Patrick Zaky, lo studente dell’Università di Bologna detenuto in Egitto da febbraio con l’accusa di propaganda sovversiva: è attesa infatti per questa giornata la sentenza del Tribunale penale sulla scarcerazione del ragazzo. Ieri infatti, per la prima volta da marzo, il ricercatore egiziano di 28 anni arrestato il 7 febbraio scorso e detenuto nel carcere di Tora è comparso in un’udienza sul ricorso, presentato dai suoi avvocati, contro la sua detenzione.

A darne notizia sono stati gli attivisti della pagina Facebook “Patrick Libero”. “Per la prima volta dal 7 marzo – dicono gli attivisti – Patrick è stato trasferito alla sua udienza per il rinnovo della detenzione davanti al Tribunale penale. Gli è stato permesso di comparire davanti ai giudici in presenza dei suoi avvocati. La decisione del tribunale sarà annunciata domani (oggi, ndr) e fino ad allora non abbiamo indicazioni su ciò che sarà il risultato dell’udienza”. Quello del trasferimento viene definito dagli attivisti “un buon passo in quanto finalmente i suoi avvocati hanno potuto vederlo, anche se molto brevemente”. Soddisfatto anche il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury: “E’ stata una sorpresa: era previsto che la detenzione durasse altri 45 giorni però in mezzo a quei 45 giorni poteva accadere ogni cosa. Quindi è un fatto positivo”.

Zaky non incontrava la famiglia e i suoi legali da inizio marzo, quando è stata stabilita la sospensione delle visite in carcere a causa della pandemia da Coronavirus. Ai suoi avvocati è apparso in buona salute ma molto dimagrito. Sono ormai passati cinque mesi da quel 7 febbraio 2020, giorno in cui il 28enne ricercatore egiziano è stato arrestato all’aeroporto del Cairo ed è stato posto in detenzione preventiva in attesa di ulteriori indagini. Il provvedimento, tuttavia, è stato più volte prorogato. Il 5 marzo scorso, poi, il trasferimento nella prigione di Tora, al Cairo.

