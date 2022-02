Patrick Zaki, udienza rinviata al 6 aprile

Era attesa per oggi l’udienza in cui il giudice del tribunale di Mansoura dovrà decidere se chiudere il caso di Patrick Zaki, rinviarlo ancora oppure farlo ritornare in quella cella dove ha trascorso 22 degli ultimi 24 mesi, da quando nel febbraio 2020 fu arrestato all’aeroporto del Cairo di ritorno da Bologna, dove studiava.

L’udienza è stata rinviata al 6 aprile. Lo ha annunciato stesso Zaki in un tweet.

Zaki, pur ammettendo di essere “preoccupato” per le passate accuse di istigazione al terrorismo che la Procura egiziana aveva mosso sulla base di post su Facebook, ha detto di non ritenere che questo dossier verrà mai riaperto.