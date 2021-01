“Amen and awoman”: la neutralità di genere nella preghiera del pastore Usa

“Amen and awoman”: così il pastore protestante Emanuel Cleaver – deputato democratico degli Stati Uniti – ha concluso la preghiera celebrata in apertura dei lavori del 117esimo Congresso Usa.

Un gioco di parole, quello del deputato eletto per lo Stato del Missouri, che mirava al rispetto della neutralità di genere ma che non ha tenuto conto dell’origine della parola “amen” e che a molti è apparsa una forzatura inutile.

Secondo i deputati repubblicani, il pastore Cleaver ha tentato di assegnare un genere al termine “amen” senza considerare che “amen” è una parola latina che significa “così sia”.

“Non si può determinare il genere di questa parola. Purtroppo i fatti sono irrilevanti per i progressisti. Incredibile”, ha scritto su Twitter il repubblicano Guy Reschenthaler.

“I Dem aprono il Congresso con una preghiera che finisce con ‘amen and awoman’. Amen è una parola latina che significa ‘veramente’ o ‘così sia’. Awoman è una parola senza senso che non significa nulla. I dem trovano un modo per rendere tutto stupido e senza senso. Assoluti pagliacci, tutti quanti”, ha dichiarato il conservatore Matt Walsh.

Tra coloro che hanno criticato la preghiera inusuale del pastore anche l’ex presidente della Camera, Newt Gingrich, che ha affermato: “La follia radicale è iniziata”.

