Numero verde di Trump per denunciare brogli inondato di scherzi telefonici

Il numero verde attivato dal comitato di Donald Trump per denunciare i presunti brogli alle elezioni Usa 2020 è stato inondato di scherzi telefonici. A rivelarlo è stato il figlio del presidente uscente, Eric Trump, che sul suo profilo Twitter ha accusato i democratici, i quali, a suo dire, starebbero cercando di impedire al comitato di Trump di raccogliere le presunte frodi. “Il comitato democratico sta inondando di messaggi di spam il nostro numero verde per bloccare le migliaia di denunce che stiamo ricevendo! Mi chiedo cosa vogliano nascondere” ha scritto Eric Trump.

Secondo quanto riferito dall’Abc, che cita fonti anonime, la linea telefonica sarebbe ormai diventata ingestibile, con gli operatori costretti a rispondere a “chiamate di scherzi di persone che ridono o si beffano”. Alcuni degli scherzi sono stati anche registrati e postati su social quali TikTok e Twitter. “Salve, ho trovato una busta con su scritto: ‘All’interno 100mila voti per Trump in Pennsylvania’” è una delle chiamate arrivate al numero verde, oppure “Volevo votare Trump, ma me lo hanno impedito perché ero nudo”. E ancora: “Chiamo per avvertire che c’è una tartaruga obesa che si dimena sotto il sole caldo”.

Decine e decine di chiamate, che, secondo fonti anonime, avrebbero convinto gli organizzatori a chiudere la linea. Circostanza questa smentita da un portavoce della campagna di Trump, il quale ha dichiarato che “il numero verde si sta dimostrando molto efficace per migliaia di americani che hanno avuto esperienze di voto molto preoccupanti. Stiamo raccogliendo informazioni mentre ci prepariamo a procedere”.

Leggi anche: 1. Elezioni USA, Trump pensa a candidatura nel 2024 / 2. Cosa cambia con la vittoria di Biden e perché la battaglia legale di Trump non porterà a nulla / 3. Trump licenzia il capo del Pentagono Esper: si era opposto alla decisione di schierare l’esercito per reprimere le proteste di giugno

QUI TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SULLE ELEZIONI USA 2020

Potrebbero interessarti Covid, Bolsonaro ridimensiona la pandemia: frase shock su omosessuali Alexandria Ocasio Cortez: “Sono stati due anni di stress. Per il mio partito ero il nemico. Se continua così non resterò in politica” Crosetto a TPI: “Il titolo di Libero su Kamala Harris? Una ‘cagata pazzesca’. Il trumpismo non finirà con Trump”