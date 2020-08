Stati Uniti, tragedia al parco acquatico: uomo muore intrappolato nello scivolo

Un uomo di 32 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato in un tubo di sostegno di uno scivolo di un parco acquatico. L’ha riportato il sito d’informazione Daily News. La polizia e i vigili del fuoco hanno fatto di tutto per liberarlo ma dopo cinque ore di tentativi disperati ha dovuto arrendersi. La tragedia è successa lunedì 18 agosto nella struttura dell’Eldorado Aquatic and Fitness Center in Arizona, Stati Uniti.

Stando alle ricostruzioni degli agenti il giovane, un senzatetto della zona, ha fatto irruzione nel parco scavalcando l’alto recinto di cinta con l’obiettivo, probabilmente, di farsi un bagno in piscina. L’uomo ha quindi strisciato all’interno del megatubo in acciaio che supporta lo scivolo acquatico da cui pero non è più riuscito ad uscire. Le sue grida disperate sono state sentite, intorno alla mezzanotte, da un agente di polizia che pattugliava la zona ma c’è voluto più di un’ora per individuare esattamente quale fosse la sua posizione a causa del cilindro metallico che, agendo da megafono ne ampliava i suoni.

Dopo averlo individuato i soccorritori hanno impiegato ben cinque ore per liberarlo. Gli agenti e i vigili del fuoco sono rimasti in contatto con l’uomo per più di un’ora e mezza ma già intorno alle due di notte il giovane non dava più segni di vita. Ci sono volute poi diverse ore per smontare la struttura per recuperarne il corpo. Ad oggi non sono ancora chiare le motivazioni per cui l’uomo a deciso di strisciare all’interno del tubo ma è stata aperta un’indagine e si attende l’autopsia per determinare la causa della morte della vittima.

Leggi anche: 1. Usa, è morto il fratello di Trump, Robert. Aveva 72 anni /2. Germania, 37enne italiano morto dopo arresto a Dresda. La procura: “Non è stata morte naturale”/ 3. Pakistan, bimba di sei anni stuprata e uccisa: corpo ritrovato in un sacco/ 4. Usa: bambina fa lezione online, la madre viene uccisa in diretta su Zoom

Potrebbero interessarti Germania, incidenti in autostrada in nome di Allah. Gli inquirenti: “attacco islamista” La Spagna vuole costruire il muro anti-migranti più alto del mondo: 10 metri di altezza a Ceuta e Melilla Lindt, la fabbrica ha un guasto. Nella cittadina svizzera “piove cioccolato”