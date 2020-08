Usa: bambina fa lezione online, la madre viene uccisa in diretta su Zoom

La madre di una bambina, che stava seguendo una lezione online, è stata uccisa in diretta su Zoom: è quanto avvenuto negli Usa nella giornata di martedì 11 agosto. Secondo quanto riferito da alcuni media statunitensi, la bambina di 10 anni stava seguendo la sua prima lezione online insieme alla maestra e sei compagni di scuola quando la madre è stata uccisa con diversi colpi di pistola all’interno della loro abitazione a Indiantown, in Florida. La maestra, che aveva organizzato la lezione online a causa della pandemia di Coronavirus, ha assistito tutto in diretta attraverso Zoom, piattaforma web che fornisce servizi di teleconfereenza.

La donna ha raccontato ai poliziotti di aver sentito urla e parolacce, intuendo che nella casa della bambina era in corso una lite furibonda. Ha così silenziato il collegamento con la piccola, in modo che i suoi compagni non potessero sentire, ma ha assistito drammaticamente a ciò che è successo dopo. La bambina, infatti, si è messa le mani nelle orecchie, mentre lo schermo è diventato improvvisamente bianco. Si è scoperto, poi, che il computer era stato frantumato da un proiettile. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la 32enne Maribel Rosado-Morales, questo il nome della vittima, è stata uccisa con numerosi colpi di pistola dal compagno, Donald Williams, che è stato arrestato. I due avrebbero iniziato a litigare per via di un commento su Facebook fatto dalla donna: l’uomo si sarebbe arrabbiato, avrebbe estratto la pistola e sparato. Al momento della sparatoria in casa, oltre alla bambina in collegamento su Zoom, c’erano anche tre fratelli e due cugini, ma nessun altro è rimasto ferito.

Leggi anche: 1. New York: uccide il padre a coltellate durante una videochiamata su Zoom / 2. Lancia il gatto durante una videocall su Zoom: politico costretto alle dimissioni / 3. Oristano, gaffe a luci rosse durante il consiglio comunale in streaming: si spoglia in diretta con la webcam accesa

Potrebbero interessarti Il presidente filippino Duterte farà da cavia al vaccino russo Parla il giornalista italiano arrestato in Bielorussia: “Tre giorni in cella senza mangiare” India, 55enne fa arrestare la nuora per istigazione al suicidio: “Mio figlio si è ucciso per mancanza di sesso”