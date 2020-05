Oristano, spogliarello in diretta durante il consiglio comunale

Spogliarello in diretta durante il consiglio comunale di Oristano, in Sardegna, che si stava tenendo per la prima volta su Zoom a causa dell’emergenza Coronavirus. Uno dei 25 partecipanti, il revisore dei conti Carmine Mannea, si è spogliato mentre gli altri membri del consiglio discutevano, senza accorgersi che la sua webcam fosse accesa. Come riportato dal sito Olbia.it, la seduta era stata annunciata per le 18, ma è cominciata in ritardo. Mannea, che nel video registrato in streaming si trova a destra dello schermo, non sapendo che la telecamera del suo tablet fosse accesa, prima di collegarsi ha iniziato a spogliarsi in diretta, sfilandosi i pantaloni e la maglietta, e rimanendo per alcuni istanti a torso nudo. Dopo ha indossato una tuta, ha messo gli occhiali, ha preso il tablet e si è spostato in un’altra stanza: tutto registrato in streaming sotto gli occhi dei consiglieri, che ovviamente si sono accorti di tutto.

Come hanno reagito? Qualcuno ha sorriso, altri si sono sfilati la mascherina e hanno cercato di fargli un cenno con la mano. E, come ha raccontato Mannea all’Ansa, qualcuno ha cercato di avvertirlo inviandogli messaggi sul cellulare, che lui ha letto troppo tardi. “Non mi sono accorto di nulla si è trattato di un incidente. Non mi sono accorto della webcam accesa. Non ho fatto nulla di più di quanto fa chi rientra a casa dallo studio dopo una giornata di lavoro. I revisori sono presenti solo su chiamata, non faccio quindi parte del Consiglio. Il fatto si commenta da sé: un episodio simpatico non certo offensivo per l’istituzione. Ho ricevuto tante chiamate da parte degli amici e ci abbiamo anche riso su. Certo, la prossima volta ci starò più attento”, ha raccontato Mannea.

