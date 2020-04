Politico lancia gatto durante videocall: costretto alle dimissioni | VIDEO

Il politico Chris Platzer è stato costretto alle dimissioni per avere lanciato in aria il suo gatto durante una video chiamata di lavoro su Zoom. Il membro della commissione di pianificazione economica della città di Vallejo, in California (Usa) ha preso in braccio il suo gatto per mostrarlo agli altri partecipanti della videocall per poi lanciarlo letteralmente fuori dall’inquadratura. Il video è diventato virale.

Potrebbero interessarti Germania allena misure: risalgono i casi di contagio Orrore a El Salvador: detenuti ammassati nelle prigioni nonostante il Covid L'università di Oxford: "Vaccino per Coronavirus pronto a settembre"