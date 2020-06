Nigeria, madre di 13 figli partorisce 4 gemelli: l’incredibile storia

Hauwa’u Sulaiman è una donna di 34 anni, originaria della Nigeria, con una storia davvero particolare: nonostante la giovane età, è madre di 17 figli, di cui 4 gemelli nati da pochissimi giorni. Il 5 giugno scorso, infatti, Hauwa’u Sulaiman ha dato alla luce i suoi ultimi quattro bambini e la sua storia ha fatto in pochissimo tempo il giro del mondo. Diversi media locali, infatti, hanno raccontato la storia della “super-mamma” che abita nello Stato nigeriano di Kaduna e nella vita fa la casalinga. Sul web circola anche una foto, molto tenera, degli ultimi quattro arrivati e della madre.

Purtroppo, secondo quanto riportato da alcuni giornali del posto, l’unico maschietto dei quattro neonati non sarebbe sopravvissute, mentre le sue tre sorelline stanno tutte bene. La donna ha partorito i suoi 4 gemelli al Gambo Sawaba General Hospital della città di Zaria e poi lei e i bambini sono stati trasferiti presso un’altra struttura, la Ahmadu Bello University Teaching Hospital, per ricevere maggiori cure. Ciò che stupisce, del’incredibile storia di Hauwa’u Sulaiman, non è solo il numero di figli, ma anche quello dei parti plurigemellari: ben cinque. Per due volte la donna ha avuto tre gemelli, altre due volte ha partorito due coppie di gemelli, poi ha avuto tre parti singoli e infine l’ultimo parto con quattro gemelli. Un dono ereditato certamente dalla madre: anche lei, infatti, ha partorito per tre volte due gemelli.

