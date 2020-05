L’America si infiamma, proteste anche a New York per George Floyd: foto degli afroamericani arrabbiati

Morte George Floyd, proteste anche a New York: foto delle manifestazioni

Non solo Minneapolis e Detroit: le proteste per la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano deceduto in circostanze non ancora chiarite durante un controllo di polizia lo scorso 25 maggio proprio a Minneapolis, infiammano tutta l’America e arrivano fino a New York. Qui le manifestazioni sono iniziate nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 maggio 2020, a Union Square alle 16 e proseguite alle 18 al Barclays Center nel cuore di Brooklyn.

In 5000 tra uomini e donne, vecchi e giovani, bianchi e neri si sono riuniti con cori di “We can’t breathe”; “I can’t breathe”, le ultime parole di Floyd ed Eric Garner prima di lui; e “Hands up, don’t shoot”. Col passare delle ore e il calare della notte la protesta si è fatta violenta e almeno nove persone sono state arrestate.

Di seguito, le foto esclusive delle manifestazioni di New York:

