Sui social network circola da alcune ore un nuovo video che mostra particolari finora inediti relativi all’arresto di George Floyd, il 46enne afroamericano morto soffocato durante un fermo di polizia a Minneapolis, nel Minnesota. Nel filmato si vedono tre poliziotti inginocchiati sul corpo dell’uomo. La clip – di cui per ora è ignoto l’autore – mostra un’angolatura diversa rispetto a quella svelata dagli altri video circolati finora, dai quali sembrava che solo un agente avesse schiacciato con il proprio peso il corpo di George Floyd.

Il poliziotto in questione, Derek Chauvin, è stato arrestato ieri, venerdì 29 maggio, con l’accusa di omicidio, mentre le proteste per la morte di Floyd stanno mettendo da ormai tre giorni a ferro e fuoco la città di Minneapolis e hanno creato tensioni in diverse altre città (a Detroit si è registrato un morto in seguito agli scontri).

Una troupe CNN è stata arrestata in diretta tv durante le proteste di Minneapolis

Secondo fonti di polizia, George Floyd era stato fermato per aver presumibilmente usato una banconota contraffatta in un negozio. L’uomo, disarmato, è stato fatto scendere dalla propria auto ed è morto poco dopo, durante il fermo. La Polizia di Minneapolis sostiene che il 46enne avrebbe opposto resistenza agli agenti, ma un filmato registrato da telecamere di videosorveglianza mostra l’uomo che obbedisce alle forze dell’ordine (non si può escludere con certezza, peraltro, che successivamente Floyd abbia opposto resistenza: nessun video finora mostra la sequenza completa di come sono andate le cose).

I quattro agenti coinvolti sono stati tutti licenziati e Derek Chauvin, come detto, è stato arrestato. Secondo quanto riporta la Cnn, il nuovo video è stato girato prima del video che mostra Chauvin inginocchiato da solo su Floyd e dopo il filmato delle telecamere di sorveglianza.

