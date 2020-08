Trova 21 chili di gemme: minatore con 4 mogli e 30 figli diventa milionario

Un minatore della Tanzania ha trovato due gemme da 11 e 5 chili, il cui valore ammonta a 3 milioni di euro. L’uomo aveva giurato che niente sarebbe cambiato nella sua vita, avrebbe continuato a prendersi cura delle sue quattro mogli, dei 30 figli e delle sue duemila mucche. E così è stato. Questa è la storia di Saniniu Laizer, un minatore che lavora al blocco C del famoso giacimento di tanzanite ai piedi del Kilimangiaro, vicino a Arusha (nord della Tanzania) e che, scavando, ha trovato una fortuna ma, nonostante ciò, ha continuato a lavorare. Due giorni fa, Laizer ha trovato un terzo pezzo di tanzanite, il cui peso è di oltre 6 chili. Il suo patrimonio ammonta a 3,9 milioni di sterline, quindi 4,4 milioni di euro guadagnati dopo una vendita all’asta. Secondo i cercatori di tanzanite locali, la perseveranza è l’unica dote che può condurre al tesoro e Saniniu ne ha avuta tanta.

Saniniu Kuryan Laizer from Tanzanian finds 2 precious gem stones in his small scale mine in Manyara,Northern Tanzania.The stones weighed 9.27 & 5.1 Kgs.He sold them for $ 3.3 Million. pic.twitter.com/Y7kxSDYwtS

— Pushparaj shetty (@Pushparajshet19) August 4, 2020