Michelle Obama definisce “surreale” l’impeachment di Donald Trump

L’ex first lady degli Stati Uniti Michelle Obama, ha dichiarato che il procedimento di impeachment contro il presidente Donald Trump è “surreale”.

“È surreale. All’ultima udienza di impeachment [nel 1998], molti giovani non erano presenti, quindi per loro è tutto nuovo. Non credo che la gente sappia cosa farne”, ha detto Michelle Obama in un’intervista a Today Show su NBC, pubblicata lunedì.

“Se penso che possiamo tornare indietro? Oh sì”, ha aggiunto la moglie di Barack Obama, che ha spiegato: “Abbiamo vissuto tempi difficili in questo Paese. Abbiamo attraversato depressioni, guerre, bombardamenti e attacchi terroristici, siamo passati anche dalle leggi di Jim Crow e ne siamo sempre usciti più forti”.

“È questo quello che dobbiamo continuare a credere, perché che scelta abbiamo? Finirla qui?”, si chiede l’ex first lady. “Non sarebbe giusto verso per la prossima generazione che conta su di noi per ottenere ciò che è giusto”.

Michelle Obama ha aggiunto che il paese non dovrebbe guardare alla questione come a una battaglia “noi vs. loro” o “democratici vs repubblicani”.

Le sue dichiarazioni arrivano mentre il Congresso statunitense ha formulato le accuse che saranno messe al voto nell’ambito del procedimento di impeachment contro Donald Trump: abuso di potere e ostruzione.