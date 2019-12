Impeachment Trump: formulate le accuse di abuso di potere e ostruzione

Abuso di potere e ostruzione: sono queste le accuse formulate dal Congresso statunitense, che saranno messe al voto nell’ambito del procedimento di impeachment contro Donald Trump.

Ad annunciarlo è stato Jerrold Nadler, presidente della commissione giustizia alla Camera, il quale ha sostenuto che il presidente ha messo se stesso davanti al Paese, minacciandone la sicurezza, corrompendo le elezioni e violando la costituzione.

Alla conferenza stampa, che si è tenuta oggi, martedì 10 dicembre, a Capitol Hill hanno partecipato anche la speaker della Camera Nancy Pelosi, che ha parlato di un “giorno solenne”, e i presidenti delle altre cinque commissioni della Camera, tra cui Adam Schiff (commissione intelligence), che ha ripercorso le fasi della vicenda.

Proprio quest’ultimo ha parlato di “prove schiaccianti e incontestabili” emerse durante le indagini della Camera che “non ci hanno lasciato altra scelta”.

“Ha cercato aiuto dal’Ucraina per i suoi interessi personali, essere rieletto, e non per il bene del Paese. E la sua cattiva condotta continua ancora in questi giorni” ha aggiunto Schiff.

È la terza volta nella storia degli Usa che vengono proposti capi di imputazione per la messa in stato d’accusa del presidente.

Attraverso una nota, la Casa Bianca ha affermato che: “Non c’è alcuna prova di illeciti da parte del presidente”.

“L’impeachment è un’ingiustizia e un inganno senza precedenti” conclude la nota diffusa dallo staff del presidente Usa.

Leggi anche:

Trump, impeachment sempre più vicino. Pelosi: “Scrivere capi d’accusa, è in gioco la nostra democrazia”. Il presidente: “Vergognatevi”

Impeachment contro Trump: il significato del termine e cosa rischia il presidente degli Stati Uniti

Potrebbero interessarti Afghanistan Papers: inchiesta del Washington Post sugli errori Usa in Medio Oriente Juice Wrld prima di morire ingurgitò delle pillole: trovati nei bagagli armi e droga Birmingham: vandalizzata l'opera natalizia di Banksy

“Trump ha ostruito l’indagine e ha abusato del suo potere”

Impeachment contro Trump, il “procedimento” diventa pubblico: parlano in tv i testimoni chiave

Impeachment contro Trump, Pelosi: “Al via l’indagine formale”. Lui: “Un aiuto per le elezioni”