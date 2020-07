Miami: poliziotto sferra pugno in faccia a una donna afroamericana | VIDEO

Ennesimo episodio di violenza negli Stati Uniti dove un poliziotto ha sferrato un pugno in faccia a una donna afroamericana: l’aggressione è avvenuta all’aeroporto di Miami ed è stata ripresa in un video, divenuto virale sui social. Secondo quanto ricostruito, a riprendere la scena è stata la bodycam di un ufficiale che si trovava nelle vicinanze. Nel video si vede la donna che affronta due agenti di polizia per motivi che non sono chiari. Uno dei due, successivamente identificato come Antonio Clemente Rodriguez, improvvisamente scatta e la colpisce con un pugno al volto. La donna viene poi immobilizzata e ammanettata dai due ufficiali. Il poliziotto è stato successivamente sollevato dall’incarico, così come il suo collega. Interpellato sull’accaduto, Alfredo Ramirez, direttore del dipartimento di polizia di Miami, ha dichiarato: “Sono scioccato e arrabbiato. Ho immediatamente avviato un’indagine e ordinato che gli agenti coinvolti fossero sollevati dall’incarico”.

“Azioni come queste minano il duro lavoro che svolgiamo nella nostra comunità e mi spezzano il cuore. Assicuro alla nostra comunità che qualunque funzionario dovesse agire in questo modo sarà ritenuto responsabile” ha poi concluso Ramirez. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli episodi di violenza ai danni di cittadini afroamericani. Nella giornata di giovedì 2 luglio aveva fatto scalpore il video di una donna bianca che, dopo essere stata urtata da un’adolescente nel parcheggio di un fast food, puntava la pistola contro la ragazzina e la mamma, mentre pochi giorni prima si era verificato un episodio simile quando marito e moglie avevano imbracciato le armi, fuori dalla loro abitazione per puntarle contro i manifestanti del movimento Black Lives Matter.

