Medio Oriente, Trump annuncia accordo di pace tra Israele e Bahrein

Il presidente degli Usa Donald Trump annuncia un altro accordo storico per il Medio Oriente, quello tra Israele e Bahrein. L’inquilino della Casa Bianca ha annunciato l’accordo sul suo profilo Twitter, parlando di “un’altra svolta storica”. “Si tratta del secondo Paese arabo in 30 giorni a fare la pace con Israele” ha scritto Trump. Subito dopo l’annuncio di Trump, è arrivato anche quello del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che ha dichiarato: “Cittadini di Israele, sono commosso di potervi dire che abbiamo raggiunto un altro accordo di pace con un altro Paese arabo, il Bahrein. Questo accordo si aggiunge alla storica pace con gli Emirati Arabi Uniti”. Il presidente Usa, inoltre, ha pubblicato sui social una dichiarazione congiunta in cui si legge che Trump, il re del Bahrein, Hamad bin Khalifa, e Netanyahu, hanno accettato di stabilire relazioni diplomatici tra i due Paesi.

“È un traguardo storico verso una pace più forte in Medio Oriente. L’apertura di un dialogo diretto e relazioni tra società dinamiche ed economie avanzate contribuirà alla trasformazione positiva del Medio Oriente e aumenterà la stabilità, la sicurezza e la prosperità nella regione” si legge in una nota. L’accordo tra Israele e Bahrein arriva poco meno di un mese dopo quello tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, che prevedeva la sospensione della discussa annessione di parti della Cisgiordania da parte di Israele e una piena normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Il Bahrein a questo punto diventa il quarto Paese dopo Egitto, Giordania ed Emirati Arabi Uniti, ad avere legami diplomatici attivi con Israele.

Notizia in aggiornamento

Leggi anche: 1. Svolta in Medio Oriente, Trump annuncia “storico” accordo di pace tra Emirati Arabi Uniti e Israele / 2. Il piano di pace di Trump per il Medio Oriente lascia a Israele i rubinetti del gas e dell’acqua / 3. Il presidente iraniano Rouhani: “L’accordo con Israele è un grave errore per gli Emirati Arabi”

Potrebbero interessarti “Mangiare al ristorante è l’attività più a rischio contagio da Coronavirus”: lo studio Israele, secondo lockdown dopo il boom di contagi: è il primo Paese al mondo L'erede di Gucci: "Sono stata molestata dal mio patrigno"