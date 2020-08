Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto, grazie alla mediazione Usa, uno storico accordo di pace, che porterà a una piena normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra le due nazioni del Medio Oriente. Il negoziato è stato mediato dal presidente americano Donald Trump, che ha twittato la dichiarazione congiunta. “Enorme svolta oggi. Storico accordo di pace tra i nostri due grandi amici, Israele e gli Emirati Arabi Uniti” ha scritto Trump sui social. L’annuncio rende gli Emirati Arabi Uniti il primo Stato arabo del Golfo a dichiarare la normalizzazione e solo la terza nazione araba ad avere legami diplomatici attivi con Israele.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020