Media Usa: “L’aereo con Trump a bordo quasi colpito da un drone”

Sfiorato un grave incidente per il presidente americano Donald Trump. Un drone a forma di croce di colore giallo e nero avrebbe rischiato di colpire l’Air Force One con a bordo l’inquilino della Casa Bianca, durante un atterraggio alla pista della Base Andrew, nei pressi di Washington. A riportare la notizia sono i media americani, secondo i quali l’incidente è stato sfiorato domenica 16 agosto alle 17.54.

Trump era di ritorno dal New Jersey, dove ha trascorso il fine settimana, quando il Boeing 757 su cui viaggiava è stato affiancato da questo drone sospetto. A riferire il fatto all’agenzia Bloomberg alcuni passeggeri che hanno assistito alla scena. Il Secret Service e le autorità per la sicurezza aerea americana non confermano. Ma l’incidente sembra essere uno dei migliaia che si verificano ogni anno negli Stati Uniti.

Si tratterebbe infatti di droni a uso civile che pesano solo qualche chilogrammo e probabilmente non sono in grado di abbattere un jet. Alcuni studi recenti hanno però messo in evidenza che sono in grado di causare più danni di quello che si può pensare e di incidenti simili causati da uccelli. La Federal Administration Aviation riceve migliaia di denunce ogni anno per droni che volano troppo vicini ad aerei o in aree in cui dovrebbero essere presenti. Negli ultimi anni si sono avuti incidenti in cui droni hanno colpito aerei, ma in nessun caso ci sono stati problemi seri o feriti.

