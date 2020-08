Elezioni Usa 2020: secondo i sondaggi Biden è in vantaggio su Trump

Il candidato democratico Joe Biden sarebbe in vantaggio sul presidente uscente Donald Trump: lo rivelano gli ultimi sondaggi realizzati a poco più di tre mesi dalle elezioni presidenziali Usa in programma il 3 novembre 2020. Secondo una nuova rilevazione effettuata da Abc/Washington Post, infatti, l’ex vicepresidente di Barack Obama sarebbe addirittura in vantaggio di 12 punti sul repubblicano. Il ticket Joe Biden-Kamala D. Harris è accreditato al 53% contro il 41% di Donald Trump e Mike Pence, rispettivamente presidente e vicepresidente degli Stati Uniti d’America. Il margine di vantaggio è leggermente inferiore ai 15 punti registrati in un altro sondaggio effettuato il mese scorso e lievemente superiore a un’alta rilevazione del maggio scorso nella quale Biden era dato in vantaggio su Trump di 10 punti.

Alla fine di marzo, quando l’epidemia di Coronavirus era appena esplosa, secondo il Washington Post i due candidati erano separati solamente da due punti e il vantaggio dell’ex vicepresidente era statisticamente insignificante. Tuttavia, un altro sondaggio, realizzato dalla Cnn, fornisce una fotografia assai diversa della situazione. Secondo questa rilevazione, infatti, Biden sarebbe sì in vantaggio su Trump, ma di appena 4 punti, la stessa percentuale calcolata nel margine di errore del sondaggio. Secondo questi dati, comunque, il democratico sarebbe al 50%, mentre il gradimento nei confronti di Donald Trump si assesterebbe al 46 per cento.

Leggi anche: 1. Il Nostradamus delle elezioni americane annuncia la sua previsione per le presidenziali del 2020 / 2. Usa 2020: perché, nonostante sia molto indietro nei sondaggi, Trump può ancora vincere le elezioni / 3. Gli aiuti da Trump e quel passato da “sceriffo”: gli scheletri nell’armadio di Kamala Harris

Potrebbero interessarti Otto prostitute positive al Coronavirus, l’allarme delle autorità: “I clienti non vogliono farsi avanti” Psichiatra costringe la paziente depressa a fare sesso con suo marito mentre lei guarda e partecipa Disastro ambientale a Mauritius, la petroliera arenata si è spezzata in due