Il professore di storia che indovina il vincitore delle elezioni presidenziali da 40 anni

Il professore di storia Allan J. Lichtman, 73 anni e originario di Brooklyn, indovina i risultati delle elezioni presidenziali americane da 40 anni. Non ha mai sbagliato: fu l’unico a prevedere anche la vittoria di Donald Trump nel 2016. Luchtman è un esperto di storia americana laureato all’Università di Harvard, e il suo metodo per indovinare i risultati è quasi scientifico: si chiama “Keys to the White House”, e consiste nel porre ad alcuni intervistati 13 domande riguardo l’operato del presidente uscente – “Il presidente è carismatico?”, “Ha risollevato l’economia?”, “Ha cambiato la politica del predecessore?”, chiede il professore – a cui bisogna rispondere “vero” o “falso”. Se a prevalere sono i “vero”, significa che il presidente uscente resterà in carica. Diversamente, a vincere sarà lo sfidante. Ed è proprio il caso delle elezioni presidenziali in programma negli Stati Uniti il prossimo novembre. Lichtman non ha dubbi: a vincere sarà Joe Biden.

Leggi anche: 1. Barack Obama sosterrà Joe Biden alle presidenziali Usa 2020 2. Joe Biden: può essere lui l’anti-Trump? (di S. Mentana) 3. Usa 2020, Bernie Sanders si ritira dalle primarie democratiche: via libera a Joe Biden 4. Usa, primarie dem: Biden travolge Sanders e si avvicina alla nomination

Potrebbero interessarti Non si ferma l’emergenza in Siria Bielorussia, Tikhanovskaya ha lasciato il Paese e si è rifugiata in Lituania Fa sesso con il compagno mentre il figlio è nella stessa stanza: bufera sull'influencer