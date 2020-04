Barack Obama sosterrà la candidatura di Joe Biden nella prossima corsa alla Casa Bianca. L’ex presidente Usa lo ha comunicato in un video, sottolineando che il suo ex braccio destro è la persona giusta per unire e “riconciliare” la nazione in uno dei momenti più bui della sua storia. “Joe ha il carattere e l’esperienza per guidarci attraverso uno dei tempi più difficili e riconciliarci attraverso una lunga guarigione”, ha dichiarato Obama nel suo endorsement a Biden, sostenendo appunto che “Joe ha tutte le qualità di cui abbiamo bisogno in un presidente ora”. Non è velato l’attacco all’attuale presidente Usa Donald Trump del democratico che nel 2008 scelse Biden come suo vice e che oggi dice che quella fu una delle sue “migliori decisioni”.

Joe Biden, dopo il ritiro anche di Bernie Sanders, è il candidato democratico che sfiderà Donald Trump alla Casa Bianca alle elezioni presidenziali Usa 2020 ed è importante, secondo Obama, sostenerlo. “In questo momento – è l’appello dell’ex presidente Usa – abbiamo bisogno che gli americani di buona volontà si uniscano in un grande risveglio contro una politica che troppo spesso è stata caratterizzata da corruzione, disattenzione, disinformazione, ignoranza e pura meschinità”. Obama richiama l’attenzione delle persone, chiede loro di interessarsi e un coinvolgimento di tutti “come mai prima d’ora”. “Se c’è una cosa che abbiamo appreso – ha proseguito Barack nel video – come Paese dai momenti di grande crisi, è che lo spirito di occuparsi l’uno dell’altro non può essere limitato alle nostre case, ai nostri luoghi di lavoro, al nostro quartiere o ai luoghi di culto. Viviamo tempi eccezionali, una situazione mai affrontata prima. Qualunque sia la vostra sofferenza, sappiatelo: io e Michelle preghiamo per voi”. “Il tipo di guida fatto di conoscenza e esperienza, onestà e umiltà, empatia e grazia, quel tipo di guida non appartiene solo ai parlamenti e ai sindaci. Appartiene alla Casa Bianca. Ed ecco perché sono orgoglioso di dare l’appoggio a Joe Biden come presidente degli Stati Uniti. Una cosa che tutti hanno capito – è stato poi l’attacco di Obama agli avversari politici – è che i repubblicani che occupano la Casa Bianca e guidano il Senato non sono interessati al progresso. Sono interessati al potere”.

