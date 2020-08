Michelle Obama confessa: “Soffro di una lieve forma di depressione”

Michelle Obama ha spiegato di soffrire di una lieve forma di depressione. L’ex First Lady degli Stati Uniti d’America, moglie di Barack Obama e avvocatessa da anni, ha reso noto il suo status di salute, spiegando che negli ultimi tempi è sempre accompagnata da un leggero stato d’ansia. “Sto cercando di combatterla”, ha spiegato l’ex First Lady durante la seconda puntata del suo omonimo podcast su Spotify dedicata alla salute mentale. “Non è stata solo la quarantena dovuta alla pandemia, ma i conflitti razziali, le risposte di questa amministrazione, la sua ipocrisia. È scoraggiante, demoralizzante”.

Michelle Obama ha proseguito spiegando la sua condizione: “È estenuante, svegliarsi e apprendere che un’altra persona nera è stata disumanizzata, ferita, uccisa o accusata ingiustamente di qualcosa”, l’ex First Lady si riferisce al caso George Floyd, la cui morte ha scatenato una serie di proteste in tutta America e non solo. Secondo Michelle, per uscire da questo stato di malessere è necessario creare una routine, un programma ben definito da seguire nel minimo dettaglio. “Cerco di combattere questo stato con la routine ma spesso ho problemi di sonno, mi sveglio nel pieno della notte in stato di ansia, e ho problemi, per esempio, nel seguire il mio programma di esercizi fisici”.

Nel suo podcast, l’ex First Lady vuole dialogare con le persone che hanno fatto la differenza nella sua vita, spaziando tra diversi temi (sia della sfera personale che d’attualità). La prima puntata, uscita il 29 luglio, è stato un lungo dialogo tra Michelle e suo marito Barack Obama., un discorso lungo tre quarti d’ora riguardo la loro relazione con “le nostre comunità e il nostro Paese”. Tra gli ospiti futuri figurano anche Marian e Craig Robinson (madre e fratello di Michelle), il comico Conan O’Brien, VAlerie Jarett, Michele Norris e Sharon Malone.

Leggi anche:

1. Becoming è la Fase 2 di Michelle Obama (di M. Giorgi) / 2. Michelle Obama definisce “surreale” l’impeachment di Donald Trump / 3. La dedica di Michelle Obama a Beyoncè: “Regina, sono fiera di te” | VIDEO

Potrebbero interessarti Addio al nubilato finito in tragedia: futura sposa muore dopo aver bevuto gin fatto in casa Beirut, l’italiano sopravvissuto: “L’esplosione mi ha scaraventato al muro. Salvo grazie al seminterrato” Facebook rimuove un post di Trump: "Fake news sul Covid"