Usa, Black Lives Matter fino al mare: la manifestazione a Coney Island

Sono proseguite giornalmente un intero mese le manifestazioni Black Lives Matter a New York, che noi di TPI abbiamo seguito a Brooklyn, nell’epicentro del Barclays Center e poi in giro per Park Slope. Tutto per George Floyd, il 46enne afroamericano morto in circostanze sospette durante un controllo di polizia lo scorso 25 maggio a Minneapolis. Nel frattempo la colonnina del mercurio si è alzata e con grande gioia dei newyorkesi, che in questi giorni di caldo quasi record hanno guardato il mare come a un miraggio, il sindaco Bill De Blasio ha di recente annunciato che domani riapriranno le spiagge. Coney Island è una delle 9 spiagge cittadine in cui ci si potrà tuffare l’atteso weekend del 4 luglio. Anche qui qualche giorno fa ha avuto luogo una manifestazione molto sentita. Facevano da sfondo l’iconica ruota panoramica e il parachute jump. Di seguito, le foto esclusive di quel giorno:

