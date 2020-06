Com’è seguire una manifestazione pacifica per George Floyd a New York | VIDEO

Com’è seguire una manifestazione pacifica per George Floyd a New York

Proseguono da quasi due settimane, da quando ne parlammo, e anzi non si sono mai fermate le manifestazioni per le strade di New York, sia organizzate che spontanee, per George Floyd, il 46enne afroamericano morto in circostanze sospette durante un controllo di polizia lo scorso 25 maggio a Minneapolis. Ci si ritrova informandosi online su orari e punti d’incontro, ad esempio sugli account Instagram @justiceforgeorgenyc o @protest_nyc, e tutti insieme, fermando il traffico, raccogliendo passanti e curiosi, tra le voci di supporto dei vicini alla finestra e con la scorta della polizia si percorrono le vie dei quartieri.

Queste foto sono state scattate durante una delle tante “protest” di questi giorni, quella di lunedì 8 giugno a Park Slope, Brooklyn. Nello stesso giorno però ce n’erano di analoghe e pacifiche anche a Union Square, al Barclays Center, a City Hall, a Times Square. L’appuntamento di oggi? Alle 5 a Gran Army Plaza. Proprio all’entrata di Prospect Park.

