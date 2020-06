Il premio Nobel Malala Yousafzai si è laureata a Oxford: “Difficile esprimere la mia gioia”

Malala Yousafzai si laurea a Oxford

“È difficile esprimere la mia gioia e gratitudine adesso che ho appena ottenuto il mio diploma di laurea in Filosofia, Politica ed Economia a Oxford. Non so cosa mi aspetta. Per adesso, Netlifx, lettura e dormite”, così Malala Yousafzai, la 22enne pakistana premio Nobel per la Pace nel 2014, commenta il successo accademico appena ottenuto dopo anni di studio e attivismo per il diritto all’istruzione in Pakistan. Malala aveva poco più di 11 anni quando ha aperto un blog per documentare il regime dei talebani pakistani, di cui è stata vittima in un attentato in cui ha rischiato la vita, proprio mentre tornava da scuola, nel 2012. A 16 anni ha pronunciato per la prima volta un discorso nel palazzo di vetro di New York delle Nazioni Unite.

Nel 2014 è diventata la più giovane attivista ad aver vinto il Nobel per la Pace per le sue campagne per l’emancipazione femminile e il diritto per le ragazze ad avere un’istruzione. Malala è entrata nel prestigioso campus britannico nel 2017. Aver ottenuto il diploma di laurea, per chi come lei ha sempre creduto che lo studio e l’istruzione fossero i valori più importanti da difendere, nel suo caso pericolosamente minacciati dall’attentato terroristico, è la realizzazione di un sogno, e un segnale importante per le milioni di ragazze nel mondo che in lei ritrovano un simbolo. Una volta, la giovane pakistana dichiarò in un’intervista: “Non mi importa di dovermi sedere sul pavimento a scuola. Tutto ciò che voglio è l’istruzione. E non ho paura di nessuno”.

