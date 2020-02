Greta Thunberg incontra Malala Yousafzai: “Lei è il mio modello”

Greta Thunberg e Malala Yousafzai insieme a Oxford

“E così.. oggi ho incontrato il mio modello, che altro posso dire?”, sono le parole con cui Greta Thunberg ha commentato su Facebook l’incontro avvenuto ieri, martedì 25 febbraio, a Oxford con Malala Yousafzai, l’attivista pakistana vincitrice del Premio Nobel per la Pace per il suo impegno nell’affermazione del diritto all’istruzione.

Greta e Malala hanno molte cose in comune. Entrambe hanno iniziato a lottare per una causa da giovanissime. Yousafzai aveva poco più di 11 anni quando ha aperto un blog per documentare il regime dei talebani pakistani, contrari ai diritti delle donne, e a 16 anni ha pronunciato per la prima volta un discorso nel palazzo di vetro di New York delle Nazioni Unite.

Anche Greta aveva 16 anni quando ha scioperato per la prima volta davanti alla sua scuola in Svezia per sensibilizzare l’opinione pubblica sui cambiamenti climatici, e da allora il movimento da lei fondato, quello dei “Fridays for future“, ha assunto una portata globale e condotto milioni di persone nelle piazze di tutto il mondo per protestare contro il riscaldamento globale. Nel 2019 è toccato a lei affrontare i leader mondiali con un discorso nella sede centrale dell’Onu a New York.

L’incontro tra le due giovani attiviste era solo una questione di tempo. A settembre Malala aveva espresso il suo supporto per gli scioperi organizzati da Greta, ringraziandola sui social di aver “usato la sua voce per raccontare la verità e incoraggiato altre giovani donne a fare lo stesso”.

Tre giorni fa Thunberg ha annunciato il suo viaggio nel Regno Unito, dove venerdì parteciperà allo sciopero per il clima a Bristol.

Nel frattempo, ha fatto visita a Malala, che ora ha 22 anni e studia Filosofia, Economia e Politica all’Università di Oxford.

“L’unica amica per cui valga la pena saltare la scuola”, ha scritto la giovane pakistana su Twitter condividendo la stessa foto postata da Greta. E chissà che le due non stiano lavorando a un nuovo progetto insieme, o che la 17enne svedese non stia pensando di proseguire i suoi studi nel prestigioso campus britannico dopo la maturità.

