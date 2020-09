“Ho scoperto mia suocera fare sesso con mio marito”: madre e figlio rischiano 20 anni di carcere per incesto

Madre e figlio scoperti a fare sesso, rischiano 20 anni di carcere per incesto

Una madre e un figlio scoperti a fare sesso dalla moglie di lui rischiano adesso 20 anni di carcere per incesto. Una storia surreale, questa, che arriva da Fitchburg, in Massachusetts, nella parte orientale degli Stati Uniti. A raccontarla è stata proprio la donna tradita, Lori Lavoie: tornando a casa, la signora è rimasta letteralmente a bocca aperta quando ha visto il marito Tony di 42 anni e sua mamma Cheryl di 63 completamente nudi, intenti ad avere un rapporto sessuale.

Lori Lavoie ha dichiarato che da molto tempo nutriva sospetti sulla suocera e sul suo rapporto ambiguo con il figlio. Ma nonostante ciò non era mai riuscita a far andare via da casa la signora, che viveva insieme a lei e il marito, a causa di alcuni problemi economici. L’uomo, incalzato dalle domande della polizia, alla fine ha confessato cosa è successo con la madre: stavano giocando a un videogioco quando all’improvviso hanno iniziato a baciarsi. Poi, si sono spinti molto oltre, facendo sesso. Secondo Tony, era la prima volta che succedeva una cosa del genere con la madre. I due, tuttavia, sono finiti in tribunale. E adesso rischiano grosso.

