Morta Luce Douady, campionessa di arrampicata sportiva

Luce Douady, campionessa di arrampicata sportiva, è morta a soli 16 anni nel corso di un tragico incidente avvenuto domenica 14 giugno sulle rocce della falesia di Luisset, in Francia. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza, astro nascente di questa disciplina sportiva, stava scalando una parete insieme ad altre 7-8 persone quando è scivolata precipitando per oltre 150 metri su un percorso verticale, dotato anche dei cavi protezione in alcuni tratti, ma che è molto esposto. Le autorità francesi hanno aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica esatta della disgrazia, che ha sconvolto la Francia e il mondo dell’arrampicata sportiva.

Nata a Chambery, Luce Douady avrebbe compiuto 17 anni a novembre. Appassionata di climbing fin da piccola, negli ultimi anni si era specializzata nell’arrampicata sportiva, dimostrando un grande talento per questa disciplina. Di recente, la ragazza aveva conquistato la medaglia d’oro nella categoria Boulder ai campionati Mondiali di arrampicata giovanili, che si sono disputati al Climbing Stadium di Arco, nella provincia autonoma di Trento, in Italia.

