La ballerina italiana Linda Martino arrestata in Egitto: “Ha offeso la morale”

Una danzatrice del ventre italiana è stata arrestata in Egitto. Si tratta di Linda Martino, ragazza residente in Veneto con due milioni di followers sui social. Una vera e propria star al Cairo. La ballerina è sposata con un cittadino italiano, è nata in Egitto e ha parenti nel nostro Paese, dove risiede stabilmente. Da qualche settimana è in carcere nel Paese d’origine per “offesa alla morale”. Il motivo dell’arresto? I balletti pubblicati sui social.

Linda Martino non è la sola: negli ultimi due anni, sempre in nome di leggi sulla morale, sono state arrestate cinque danzatrici del ventre, tutte con residenze straniere e con grande seguito sui social. L’accusa è la medesima: offesa alla morale, istigazione alla dissolutezza e immoralità pubblica.

Katerina Andreeva è stata condannata a un anno di carcere con lavori forzati per la sua danza, Safinaz, armena, è stata condannata per aver indossato un costume da ballo “troppo scollato”. Dosa e Hannin sono invece state condannate per aver pubblicato video considerati “indecenti” sui social. Lo stesso ora rischia Martino, che da poco aveva annunciato di voler abbandonare le scene.

Per lei si è mossa nelle ultime ore l’ambasciata italiana al Cairo che ha chiesto informazioni senza però ottenere risposta. Le autorità egiziane, nonostante la residenza in Italia, la considerano “loro cittadina” e sostengono di non dovere spiegazioni a un “Paese straniero”.