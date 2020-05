John Peter Sloan chi è

Questa mattina è arrivato il triste annuncio della morte di John Peter Sloan, il più famoso insegnante di inglese d’Italia. Con quell’inconfondibile accento british, il comico, attore e cantante ha regalato agli italiani un metodo innovativo e divertente per imparare la tanto agognata lingua. Unendo l’utile al dilettevole John Peter Sloan ha sfondato. I suoi video, dvd e libri erano ovunque. John Peter Sloan è morto nella serata di ieri, 25 maggio 2020 a a Menfi, in Sicilia. Aveva 51 anni. Si è trattata di una morte inaspettata, Sloan infatti non soffriva di particolari patologie ma gli sarebbe stata letale una grave crisi respiratoria.

Chi era John Peter Sloan

Padre irlandese e madre inglese John Peter Sloan lascia casa a Birmingham a soli 16 anni. Diventa presto un cantante e chitarrista a spasso per l’Europa. L’artista John Peter Sloan fonda una band rock, i The Max, dei quali è il frontman. Il gruppo si scioglie nel 2000, quando nasce Dhalissia, la figlia di Sloan.

Da quel momento si trasferisce in Italia dove si dedica all’insegnamento della lingua inglese e inventa il suo metodo innovativo e divertente che diventa presto un vero e proprio cult. Nel 2007 John Peter Sloan si esibisce a Zelig. Sul palco comico porta alcuni spettacoli educativi in lingua inglese. E’ subito un successo. Nel 2011 fonda la sua prima scuola, John Peter Sloan – la Scuola, a Milano, e nel 2013 apre una seconda sede a Roma.

Ma John Peter Sloan non è soltanto un musicista, cantante e insegnante di inglese, è anche un attore, sceneggiatore e regista teatrale. Scrive spettacoli che lo vedono protagonista e regista, per studenti, stranieri che vivono in Italia o amanti della lingua inglese. Tra questi Culture Shock, An Englishman in Italy, Full Moon, spettacolo di dark comedy e Instant English. Interpreta inoltre il monologo in inglese Defending the Caveman di Rob Becker per il pubblico italiano. Scrive e interpreta il monologo I am not a Penguin, andato in scena nei maggiori teatri italiani.

John Peter Sloan sosteneva attivamente “Hot Dogs Rescue”, un’unione di volontari e associazioni che aiutano cani e gatti in Sicilia.

Leggi anche: 1. È morto all’improvviso John Peter Sloan, l’insegnante di inglese più famoso d’Italia / 2. John Peter Sloan, le cause della morte dell’attore e comico inglese

Potrebbero interessarti È morto all’improvviso John Peter Sloan, l’insegnante di inglese più famoso d’Italia Coronavirus: quando finirà l'epidemia in Italia secondo uno studio Coronavirus, in Brasile 807 decessi in un giorno: più degli Usa