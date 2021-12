Jeff Bezos attaccato sui social: sorride con gli astronauti dopo il crollo del magazzino Amazon per il tornado

“Dov’è il rispetto per i tuoi lavoratori?”. È una delle numerose critiche che hanno inondato la pagina di Jeff Bezos su Instagram e altri social media dopo la morte di almeno sei lavoratori, rimasti intrappolati nel crollo di un magazzino Amazon causato da un tornado. La mattina successiva al disastro, dovuto a un’insolita ondata di tornado che ha colpito diversi stati del Sud e del Midwest, il fondatore di Amazon aveva pubblicato una foto che lo mostrava festeggiare il lancio di un razzo della sua Blue Origin, che per la prima volta aveva portato nello spazio sei persone.

“Dovresti preoccuparti di più della situazione del tornado”, ha scritto un altro utente in risposta alla foto pubblicata sulla pagina Instagram di Bezos, che lo mostra sorridente assieme ai sei passeggeri del razzo New Shepard. “Equipaggio felice stamattina al centro di addestramento…”, affermava nel post dell’uomo più ricco al mondo, senza fare mezione del crollo del magazzino di Edwardsville, in Illinois, avvenuto durante la notte. Al passaggio del tornado, i venti a oltre 250 chilometri orari hanno strappato via il tetto, facendo crollare i muri della struttura, in cui si trovavano più di 50 persone. Tra le vittime, tre avevano meno di 30 anni e una 62.

Bezos ha pubblicato alcuni tweet sulla tragedia a più di 10 ore dal primo post su Instagram. “Le notizie da Edwardsville sono tragiche. Siamo affranti per la perdita dei nostri compagni di squadra lì, e i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alle loro famiglie e ai loro cari”, ha scritto, ringraziando i soccorritori e promettendo che Amazon rimarrà al fianco di tutta la cittadina di Edwardsville. Il comunicato non ha contribuito a placare gli utenti dei social e chi si oppone allo strapotere del colosso di Seattle. “Vi sembra affranto?”, ha scritto un’associazione che sostiene Bernie Sanders, il candidato della sinistra alle primarie democratiche per le scorse elezioni presidenziali, commentando la foto sorridente di Bezos.