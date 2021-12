Tornado negli Stati Uniti, si temono più di 100 morti. Biden: “Tragedia inimmaginabile”

Almeno 70 persone sono morte a causa dei tornado in Kentucky, in quello che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito “una tragedia inimmaginabile”.

Secondo il governatore del Kentucky, si tratta del peggiore disastro a colpire lo stato sudorientale americano negli ultimi decenni. “Il livello di devastazione è diverso da qualsiasi cosa io abbia mai visto”, ha detto Andy Beshear. “Eravamo abbastanza sicuri che avremmo perso oltre 50 kentuckiani, ora sono certo che quel numero è superiore a 70. Potrebbe infatti finire per superare i 100 prima della fine della giornata”, ha aggiunto il governatore, secondo cui il tornado principale ha percorso oltre 365 chilometri.

La scorsa notte, il Kentucky è stato attraversato da almeno quattro tornado, che hanno causato danni significativi in ​​diverse località lasciando più di 56.000 persone senza energia elettrica. Nella cittadina di Mayfield, circa 110 persone sono rimaste intrappolate in una fabbrica di candele, in cui a causa dei tornado il soffitto è collassato.“Crediamo che perderemo almeno decine di quelle persone”, ha detto Beshear, che ha proclamato lo stato d’emergenza e ha ordinato il dispiegamento della guardia nazionale.

Secondo gli esperti, è raro che a dicembre i tornado colpiscano stati come il Kentucky, solitamente raggiunti da trombe d’aria nei mesi primaverili. Quest’anno il clima insolitamente caldo e umido visto nelle prime settimane di dicembre potrebbe aver contribuito all’insolito fenomeno, che oltre al Kentucky ha interessato almeno altri quattro stati nel Sud e nel Midwest: Arkansas, Illinois, Missouri e Tennessee. In Illinois un magazzino di Amazon è stato colpito direttamente da una delle trombe d’aria, che ha fatto crollare il tetto e un muro del centro logistico causando diverse vittime.