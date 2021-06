Jeff Bezos ora fa l’astronauta: il mese prossimo andrà nello Spazio con il razzo costruito dalla sua società

Jeff Bezos, fondatore di Amazon e una tra le persone più ricche al mondo, sarà a bordo del primo volo spaziale con equipaggio della sua società Blue Origin. Lo ha annunciato lo stesso Bezos, affermando che il 20 luglio sulla navetta New Shepard sarà presente anche suo fratello Mark. “Sin da quando avevo cinque anni, sogno di viaggiare nello spazio”, ha dichiarato in un post su Instagram Bezos, che il 5 luglio lascerà la carica di amministratore delegato di Amazon. “Vedere la Terra dallo spazio, ti cambia”, ha detto Bezos nel video che ha accompagnato l’annuncio. “È un’avventura, è una grossa cosa per me”.

La New Shepard, che finora effettuato 15 voli di prova senza passeggeri, è progettata per trasportare sei persone all’interno di una capsula, collocata sopra un razzo. La navicella è in grado di arrivare fino a una quota di 100 chilometri dalla superficie terrestre, prima di rientrare aprendo i paracadute.

Insieme ai fratelli Bezos e ad altri tre membri dell’equipaggio, a bordo sarà presente anche il vincitore di un’asta che si concluderà il 12 giugno e a cui finora hanno partecipato 5.200 persone da 136 paesi. Secondo Blue Origin, l’offerta più alta ricevuta nell’asta, attualmente nella seconda fase, è pari a 2,8 milioni di dollari.

Con il lancio, che avverrà nel giorno del 52° anniversario dall’allunaggio dell’Apollo 11, Bezos diventerà il primo nel ristretto gruppo di miliardari che hanno investito nel business dei lanci spaziali ad andare personalmente nello spazio a bordo di una navicella sviluppata da una sua azienda. L’anno scorso SpaceX, fondata dall’amministratore delegato di Tesla Elon Musk, è diventata la prima azienda a mandare astronauti della Nasa nello spazio. Anche il miliardario britannico Richard Branson ha investito nei viaggi spaziali, fondando Virgin Galactic, che nel 2019 è stata quotata sulla borsa di New York.

Bezos ha fondato Blue Origin nel 2000 e ha continuato a finanziarla nel corso degli anni con la vendita di azioni di Amazon, arrivando anche a contribuire somme vicine al miliardo di dollari in alcuni anni.

Quest’anno il fondatore di Amazon si è confermato per il quarto anno consecutivo al primo posto nella classifica degli uomini più ricchi del mondo compilata da Forbes, con un patrimonio attualmente stimato pari a 185,4 miliardi di dollari (152 miliardi di euro), dopo che nel 2020 Amazon ha visto una crescita del 38 percento dei ricavi, arrivati a 386 miliardi di dollari (316,53 miliardi di euro).