Credevano fosse morta per Covid, i familiari la stavano preparando alla cremazione quando la donna di 76 anni si è risvegliata nella sua bara pochi minuti prima che il suo corpo fosse bruciato. La vicenda è avvenuta in India che sta vivendo il momento peggiore dall’inizio della pandemia. L’anziana protagonista della vicenda è la signora Shakuntala Gaikwad.

La donna si era ammalata di Coronavirus. Quando le condizioni della 76enne sono peggiorate i familiari hanno deciso di portarla all’ospedale Silver Jubilee Hospital di Baramati per il ricovero, ma il nosocomio non ha potuto accogliere la malata perché i letti erano occupati. A quel punto hanno atteso l’ambulanza per il trasferimento in un altro ospedale ma la signora Shakuntala Gaikwad è svenuta, si crede per via della debolezza, e i suoi parenti hanno pensato che fosse morta.

I familiari hanno così deciso di preparare il corpo per la cremazione, e poco prima dell’atto l’anziana si è risvegliata, iniziando a piangere, a urlare e a farsi prendere ovviamente dal panico così come confermato anche dall’agente di polizia Santosh Gaikwad. La vicenda la riporta il tabloid britannico Daily Mail.