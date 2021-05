Nati a tre minuti di distanza, due gemelli indiani muoiono di Covid

Nati a tre minuti di distanza, due gemelli di 24 anni muoiono di Covid a poche ore l’uno dall’altro: la tragedia si è consumata in India lo scorso 13 marzo.

La notizia, che in breve tempo ha fatto il giro del mondo, ha sconvolto l’India, alle prese con una nuova e violentissima ondata di Covid che solo nelle ultime 24 ore ha provocato la cifra record di 4.329 decessi.

Tutto ha avuto inizio il 23 aprile scorso, quando i gemelli, Joefred e Ralphred Varghese Gregory, hanno iniziato ad avere la febbre. “Hanno preso farmaci ma le loro condizioni sono peggiorate” ha raccontato la madre dei due.

Il 1 maggio scorso, dopo che i loro livelli di saturazione di ossigeno hanno iniziato a diminuire, sono stati entrambi ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell’Anand Hospital.

Il 13 maggio, però, Joefred non ce l’ha fatta ed è morto. Poche ore dopo, anche il gemello, Ralphred, è deceduto. “La nostra famiglia è distrutta. Il Covid ha portato via i miei figli che non avevano mai fatto del male a nessuno in tutta la loro vita” ha dichiarato il padre dei ragazzi, Raphael.

“Quando Joefred è morto, ho avuto la netta sensazione che Ralphred non ce l’avrebbe fatta. Semplicemente perché erano inseparabili” ha aggiunto la madre Soja.

